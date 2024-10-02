تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر للاعب مؤمن زكريا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

فبركة سحر مؤمن زكريا

وفي وقت استمعت جهات التحقيق لأقوال اللاعب السابق "مؤمن زكريا"، في واقعة ادعاء بعض الأشخاص استخراج "عمل" ضد اللاعب، من أحد المقابر في ترب الإمام الشافعي دائرة قسم شرطة الخليفة.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين عن الطب الشرعي لبيان تعاطي أى منهم للمخدرات، وتحييز الهواتف الخاصة بهم وفحصها بمعرفة الخبراء.

وأمرت النيابة أمس، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال التحريات حول الواقعة.

وقال زكريا في أقواله: إنه فوجئ بانتشار أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تخص قيام مجهول بسحر له ودفنه في أحد المقابر بمنطقة الإمام الشافعى، وأن المتهمين قاموا باستخراجه، وأكد أنه لا يعلم أحد من أصحاب الواقعة، ولم يتقابل معهم، وأنهم يحاولون ابتزازه، بواقعة استخراج عمل من داخل مقابر مملوكة للاعب الكرة السابق مجدى عبد الغني.

وأوضح، أنه تواصل بالفعل مع أحدهم هاتفهه وأخبره بالواقعة وتقابل معه وشاهد العمل وأحضر شيخين لإبطاله، ثم فوجئ بالضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف زكريا، أنه توجه إلى قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة وتقدم ببلاغ يتهم فيه "تربي" وآخرين بالتشهير به ونشر أخبار كاذبة تخصه، النصب عليه وابتزازه.

واستمعت النيابة أمس إلى أقوال اثنين من شهود الواقعة، والذين أقروا بحضور اللاعب إلى مكان المقابر بعد مهاتفة المتهمين له، بالتزامن مع انتهائهم من فبركة الفيديو داخل المقبرة وهم يستخرجون العمل، وشهد مالك الاستديو بأن اثنين منهم جاءوا إليه لطباعة صورة اللاعب لحبهم له.

وواجهت النيابة المتهمين بالواقعة، والمقاطع الصوتية والفيديو المتداولة، وأمرت بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الخامس الهارب، وأمرت بتحريز المضبوطات الخاصة بواقعة السحر، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال المتهمين.

ويواجه للمتهمين تهم فبركة أخبار غير حقيقى وإثارة الذعر بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.