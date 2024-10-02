محافظ بني سويف يناقش عددًا من المشكلات والشكاوى والمطالب في القطاعات والمرافق

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين ، وذلك في حضور المختصين من التنفيذيين لمناقشة الحلول الممكنة لمشكلات وشكاوى المواطنين وسرعة البت والتنفيذ

و استمع المحافظ لشكوى مواطن من قرية الحومة _مركز الواسطى ـ يلتمس فيها استبدال مكان مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بالقرب من منزله ، حيث تمت مناقشة الأسباب الفنية لاختيار موقع تنفيذ المشروع والموافقات والاشتراطات البيئة والصحية لإنشاء المحطة

أفاد المسؤولون المعنيون (شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة مياه الشرب و الصرف الصحي والصحة والبيئة) بأن الموقع مستوف الاشتراطات البيئية والصحية،وأنه لا يوجد ضرر بيئي أو صحي ولاضوضاء للمحطة عند تشغيلها ، مؤكدين أن المحطة ضمن مشروع الصرف الصحي الذي سيخدم القرية والقرى المجاورة.

ناقش المحافظ شكوى آخرى من مواطن بقرية هلية مركز ببا، أوضح خلالها بأن هناك ضرر واقع على بعض المنازل بسبب عدم تشغيل خزان مياه شرب ، تم إنشاؤه عام 2000، وذلك رغم احتياج أهالي القرية له بسبب ضعف المياه.

ووجه المحافظ مكتبه بالتنسيق لعقد اجتماع بالشركة المنفذة لتوسعات محطة مياه كفر ناصر ، والتي ستؤدى إلى حل مشكلة ضعف المياه ببعض المناطق بالقرية بشكل جذري ، مكلفاً شركة المياه بإرسال مهندسين مختصين للتوضيح للمواطن عدم إمكانية تشغيل الخزان بسبب ضعف ضغوط المياه في الوقت الحالي ، بسبب الامتداد العمراني المتنامي للقرية وأن الحلول النهائية للمشكلة عند إنهاء مشروع توسعات محطة المياه.

وفيما يتعلق بشكوى مواطن من قرية طحا بوش من تعدي أحد المواطنين على أحد الشوارع بسبب الإشغالات المخالفة "بحسب ما جاء بالشكوى" ، بالإضافة إلى شكوى آخرى لمواطن من قرية النويرة بمركز اهناسيا ، بشأن مناقشة الموقف القانوني لطلب تقنين تم رفضه وقطعة أرض آخرى بشأن دراسة موقفها من التصالح عليها

و وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بدراسة تلك الشكاوى واتخاذ مايلزم حيالها وسرعة الإفادة بما تم تنفيذه في إطار القانون

و قرر المحافظ ، خلال اللقاء ، صرف مساعدة مالية عاجلة لأرملة من قرية ابشنا مركز بني سويف، تعول أسرة ، موجها رئيس المدينة بدراسة إمكانية تخصيص كشك لها والتعاون مع التضامن لمساعدتها في توفير البضاعة

وفي نفس السياق قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لسيدة أرملة من مركز بني سويف تعول ثلاثة أطفال ،كما تم توفير ماكينة خياطة لها ، بحسب طلبها لمساعدتها في الإنفاق على أسرتها بجانب معاش تكافل وكرامة الذي تتقاضاه