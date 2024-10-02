رئيس زراعة النواب : ندعم خطوات القيادة السياسية في مجال التنمية الزراعية

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، بما يحقق أهداف الدولة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، ودعم خطوات القيادة السياسية في مجال التنمية الزراعية والتوسع في تصدير المحاصيل والمنتجات الغذائية.

وأضاف الحصرى في أول تصريحات صحفية، عقب تجديد الثقة فيه رئيسا للجنة الزراعة والري بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، أن اللجنة سوف تعد أجندة عملها بدور الانعقاد الجديد خلال اجتماعاتها المقبلة، مشيرا إلي أن هناك عددا من الملفات الهامة التى تمثل أولوية لدى اللجنة، منها تعظيم الاستفادة من البحث العلمى في القطاع الزراعي، حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الحالية وتحقيق ما تطمح إليه القيادة السياسية في قطاع الزراعة من زيادة في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وأشار الحصرى، إلي أن البحث العلمى يمكنه إيجاد حلول للمشكلات التى نواجهها في نقص الإنتاج في بعض المحاصيل، مستشهدا بمحصول الذرة الصفراء الذى نستورد منه أغلب احتياجاتنا، ويمكن التوسع في إنتاجه من خلال تطبيق البحث العلمى.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا من الملفات الهامة تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة، حتى يمكن استحداث عدد من خطط التطوير وإضافة أدوار جديدة للتعاونيات لتتولي تقديم خدمات للمزارعين وتسهيل خطوات الحصول علي المستلزمات وتسويق المحاصيل وغيرها من الخدمات.

وتابع، أيضا من الملفات الهامة، ملف التصنيع الزراعي وخطوات التوسع فيه، وكذلك ملف الإنتاج الداجنى والاستزراع السمكى.