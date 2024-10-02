محافظ بني سويف: ضبط 20 مخالفة خلال مرورها على مخابز بقرى إهناسيا والفشن

تواصل الإدارات والأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف حملاتها ومرورها الميداني التي تستهدف الرقابة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية، وذلك تحت إشراف مباشر من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي يشدد على استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية في كل فترات اليوم (صباحًا ومساءً)، لانتظام الخدمة وتقديمها بالجودة المطلوبة، وتلافي السلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات وأوجه التقصير.

وفي هذا السياق قامت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة بتنظيم حملات تفتيشية “بدأت مع الساعات الأولي من الصباح” على 22 مخبزا باهناسيا والفشن، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات تموينية رصدتها لجان المتابعة بمخابز قرى (معصرة نعسان ، بني هانئ ، قاى) و9 محاضر لمخالفات بمخابز قرى (اقفهص ، عزبة مجاهد ، الكُنيسة )، وتمثلت في نقص وزن الرغيف، عدم نظافة أدوات العجين، عدم صرف بون للمواطنين، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، حيث تم تحرير تلك المحاضر والتنسيق مع التموين للسير في اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

تأتي هذه الإجراءات المكثفة بهدف ضبط مستوى وجودة الخدمة المقدمة في قطاع التموين، خاصة المخابز البلدية، والتي تقدم سلعة مدعمة للمواطنين، وفي إطارالخطة المحكمة التي تنفذها محافظة بني سويف لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنافذ تقديم الخدمات والسلع المدعمة لإيصال الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن تلك اللجان التي كلف بتوجيهها المحافظ، تتم تحت اشراف ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمتابعة د. أشرف حماد، حيث يتم تنفيذ توجيهات المحافظ من خلال تشكيل فرق متابعة ميدانية من رؤساء الأقسام وموظفي الإدارة العامة بديوان عام المحافظة