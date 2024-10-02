ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40609 أطنان تشمل : 1459 طن ملح و 5200 طن رمل و 500 طن اسمنت و 15650 طن كلينكر و 300 طن مولاس و 7600 طن يوريا و 9900 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53979 طن تشمل : 8933 طن حديد و 11380 طن سكر و 1689 طن حمص و 6887 طن فول صويا و 5300 طن خردة و 380 طن خشب زان و 11630 طن قمح و 6500 طن ذرة و 2045 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 300 طن و 980 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1846 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 273 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1761 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119441 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178071 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5957 حركة .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 مترا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ).