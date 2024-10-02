الزراعة تستعرض تقريرًا بأنشطة "المركزية للبساتين" خلال سبتمبر الماضي

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز أنشطة الإدارة المركزية البساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه تم على مدار الشهر الماضي، تكثيف عمليات المرور والمتابعة الدورية للمحاصيل الزراعات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم التوصيات والدعم الفني للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وأشار عطا، إلى أن أنشطة المرور والمتابعة الميدانية، شملت خلال الشهر الماضي، متابعة الحالة العامة للمحاصيل المختلفة في أكثر من ٢٠ محافظة، من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها من مهندسي الإدارة ومديريات الزراعة، بالتنسيق مع الادارات المعنية بالوزارة والمعاهد البحثية.

وأضاف أنه تم المرور الميداني لمهندسي الإدارة بالتعاون مع مديريات الزراعة وفحص الحالة العامة للزراعات للمحاصيل البستانية المختلفة: الفاكهة، الخضر الصيفية، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية الصيفية، لافتا إلى انه تم إعطاء التوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية السليمة الخاصة بكل محصول ومتابعة حالة الإنتاج ورد على الشكاوى المثارة من المزارعين، كما تم تنفيذ ٣٠ لجنة علمية لبرنامج متابعة مكافحة مرضي تورد القمة والتبرقش في محصول الموز في ١٥ محافظة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم أيضا المرور الميداني على ثلاجات حفظ البطاطس لحث أصحابها على الضخ للأسواق وذلك بمحافظات: البحيرة، الشرقية، الدقهلية، والغربية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لافتا إلى أنه تم أيضا المرور على زراعات القطن، بمحافظات: الدقهلية، الشرقية، دمياط، البحيرة، المنوفية، الغربية، بورسعيد، وكفر الشيخ.

وقال انه تم أيضا إصدار ٣٦٢ ترخيص مشتل إنتاج الشتلات خضار في مختلف المحافظات، فضلا عن ٥٢ ترخيص إنشاء حديقة فاكهة استهلاك شخصي، فضلا عن الترخيص لعدد ٤٩ حديقة للإحلال والتجديد، كذلك إصدار ٥٦٥٧ ترخيص صوبة إنتاج محاصيل، وإصدار ۱۷۰ ترخيص لمشاتل الفراولة الخاصة (الأهلية) و٥ تراخيص لمشتل فراولة تجاري، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها خلال هذه الفترة للمشاتل والحدائق والصواب حوالي 6295 ترخيص.

وقال عطا، أنه تم أيضا تنفيذ ۳۲ ندوة إرشادية و ٦ دورات تدريبية و٤ أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث البساتين على محافظات الجمهورية المختلفة، كما تم تنفيذ ٢٤ لجنة استيراد بغرض الاستخدام الخاص ومتابعة ما بعد الزراعة، و ۱۸ لجنة فحص شتلات بالموانئ والمطارات، و۱۲ لجنة فحص شتلات فراولة مبردة ومعده للتصدير للخارج لدول: السعودية، الجزائر، الكويت، تونس، وطاجكستان، حيث بلغ عدد الشتلات المصدرة حوالي ١٣ مليونا و ٨٩٧ ألفا و٨٠٠ شتلة، كما تم أيضا تنفيذ ٣٥ لجنة فحص شتلات فاكهة مجهزة في بيت موس للتصدير إلى دول: السعودية، الأردن، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، لبنان، تونس، الجزائر، وتركيا بإجمالي عدد شتلات ٢٦٠ ألف شتلة.

وفيما يتعلق بمشاركة الإدارة في الاجتماعات والمشاركات الفنية، أوضح رئيس الإدارة المركزية البساتين والمحاصيل الزراعية، أنه تم الاشتراك في لجان معاينات معامل زراعة الأنسجة، ولجنة الأسمدة، فضلا عن لجنة اعتماد تقاوي الحاصلات الزراعية، كذلك تم إعداد ثلاث تقارير فنية وإرسالها إلى الحجر الزراعي لمحاصيل: التفاح، الموز، والجوافة، كذلك تم فحص وحسم ۱۱ شكوى للمزارعين والواردة من مديريات الزراعة أو الجهات القضائية.

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