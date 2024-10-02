نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا بلجنة مراجعة أعمال البناء المتوقفة

عقد "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف اجتماعًا بأعضاء اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، لمتابعة موقف استكمال أعمال البناء للعقارات الحاصلة على تراخيص بناء قبل مايو 2020.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات العمل في ملف استكمال أعمال البناء بالعقارات التي توقف العمل بها وسبق إصدار تراخيص بناء لها قبل مايو 2020، حيث شدد نائب محافظ بني سويف على أهمية وضرروة المراجعة الفنية والهندسية للتأكد من مطابقة هذه العقارات واستيفائها للاشتراطات البنائية المعتمدة، خاصة الجوانب المتعلقة بمتطلبات الجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم

حضر الاجتماع : على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، المهندسة مها أبوبكر رئيس وحدة مراجعة التراخيص بديوان عام المحافظة ومسؤولو الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمكتب الفني بالديوان العام