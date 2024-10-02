غضب في الأهلي بسبب شائعات "هروب" كولر

كشف الإعلامى محمد الليثى، أن هناك حالة من الغضب تسيطر على إدارة النادى الأهلى من الشائعات والأنباء التى ترددت في الساعات الأخيرة بخصوص هروب مارسيل كولر المدير الفني للفريق والسفر إلى سويسرا دون إذن من الأهلى بعد خسارة السوبر الأفريقى.

وقال محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، أن إدارة الأهلى متعجبة من الحديث الكثير حول عدم عودة كولر من سويسرا بعد خسارة السوبر، وغاضبة من شائعات سفر المدير الفني دون علم إدارة النادي وأن هذا الشائعات والأنباء غير صحيحة وهدفها الاصطياد فى الماء العكر بعد خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقى.

وأضاف الليثي، أن كولر على تواصل دائم مع إدارة النادى منذ سفره إلى سويسرا من السعودية مُباشرة بعد انتهاء السوبر الأفريقى، وأن المدير الفني يعود للقاهرة يوم الجمعة المقبلة بعد انتهاء الراحة لقيادة التدريبات.