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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة لـ7 أكتوبر

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم السابع من أكتوبر الجاري، جاء ذلك في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي شهدها مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التهنئة للنواب الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والتواصل السياسية، بالتهنئة للنواب الفائزين، مؤكدا التعاون في الفترة المقبلة من أجل إنجاز كافة الملفات بين الحكومة ومجلس النواب.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة للمجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.

مجلس النواب انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية