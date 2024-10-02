الكرملين: روسيا تبقى على اتصال مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن موسكو تظل على اتصال مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تصرفات موسكو فيما يتعلق بالتصعيد في الشرق الأوسط: "نحن نتواصل مع جميع أطراف هذا الصراع، ونبقى على اتصال وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المدمر للتوترات في المنطقة، وأكد أن الوضع يسير وفق السيناريو الأكثر إثارة للقلق.

ونفذت إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل، وذلك ردا على اغتيال شخصيات رئيسية في قيادة حماس وحزب الله.