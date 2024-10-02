الانتهاء من تنفيذ 19 ألف مشروع للشباب بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تنفيذ ١٩ ألف و٢٩٢ مشروع ضمن مبادرة برنامج “مشروعك” بتكلفة ٣ مليارات و ٢٦٤ مليون و ٩٨٥ ألف جنيه وتوفير ٥٦ ألف و٤٦٣ فرصة عمل للشباب منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٤.

أكد المحافظ، ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣٤ مشروع بقيمة ٣٩٨ مليون و ٣٥٤ ألف و ٣٠٩ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٨٩ مشروع بقيمة ٣٨٣ مليون و ٣٤٨ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٥٠ مشروع بقيمة ٣٥٤ مليون و ٤١٤ ألف جنيه و ٤٠٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.