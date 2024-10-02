مليار جنيه حجم إجمالي تسهيلات خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقا" من فوري

أعلنت شركة فوري، لحلول الدفع الإلكتروني في مصر، تحقيق إنجاز جديد في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد تجاوز إجمالي التسهيلات المقدمة عبر خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" مليار جنيه مصري منذ إطلاقها قبل أكثر من عام بقليل وحتى سبتمبر 2024.

من ناحية اخري بلغت عدد مرات تحميل تطبيق "ماي فوري" اكثر من 10 ملايين تحميل بمجرد إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع، وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز انتشار خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وزيادة الوعي بها بين المستهلكين.

وأعرب المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، عن فخره بإنجازات فريق عمل "فوري للتمويل الاستهلاكي" و"ماي فوري"، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس قدرة الشركة على استثمار قاعدة عملائها الحالية وتقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات شرائح العملاء التي لم يتم خدمتها بالشكل الكافي. وأضاف أن هذه الجهود تعزز من ريادة فوري في مجالي الشمول المالي والتمويل المدمج في مصر.

وأوضح أن النمو الملحوظ في قطاع التمويل الاستهلاكي يعكس التزام فوري بتقديم حلول مالية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها المتنوعة.

كما أشار إلى قدرة الشركة على تنويع محفظة منتجاتها وتعزيز انتشارها، مما يبرز دورها الريادي في دفع الابتكار داخل قطاع الخدمات المالية.

وأكد أن هذه الخطوات تساهم في تعزيز الشمول المالي في مصر وتدعم حضور الشركة في منظومة التمويل المدمج.