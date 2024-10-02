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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائبة نورا علي رئيسًا للجنة السياحة والطيران المدني بالنواب

النائبه نورا علي
النائبه نورا علي
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة والطيران المدني  بدورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى بمجلس النواب عن فوز النائبة نورا علي  بمقعد رئيس للجنة، كما فاز كل من محمدعبد المقصود واحمد الطيبي  بمقعدي وكيلان للجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائبة اماني الشعولي.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مجلس النواب انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة والطيران دورالانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني