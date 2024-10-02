الرهبنة الكرملية بمصر تستقبل المهنئين بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع

استقبلت الرهبنة الكرملية بمصر، برئاسة وحضور الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وعدد من الآباء الكرمل، المهنئين بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

جاء ذلك بحضور رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا.

حضر أيضًا الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

كذلك، تضمن الوفد المهنئ الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب روماني فوزي، مدير إكليريكية القديس لاون، بالمعادي، والأب ميشيل إلياس، راعي كاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك، بالظاهر، نيابةً عن المطران مار إفرام وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، والمونسينيور جوزيف فورو، مستشار سفارة الفاتيكان.

وحرص على تقديم التهنئة بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع وفد من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس الكاثوليكية، وعدد من الرهبان والراهبات، والشخصيات المختلفة الأخرى.

كذلك، أرسل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والمطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، برقية تهنئة إلى الرهبنة الكرملية بمصر، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع.

وقام بتقديم التهنئة بالعيد كلٌ من: الأب دوماديوس لطيف، نيابةً عن الأنبا أنجليوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، والأب كاراس إبراهيم، نيابةً عن الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس، والنائب أبانوب عزت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا.

تضمن اليوم الكلمات المختلفة من الحضور الكريم، كما أقامت الرهبنة الكرملية بمصر، حفل استقبال رسمي على شرف الضيوف