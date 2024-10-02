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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثث أسرة كاملة بمنزلهم في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثامين زوج وزوجته ونجليهما وذلك اثناء قيام قوات الحماية المدنية بإخماد حريق شب في منزلهم بمدينة نبروه وجرى نقل الجثامين لمشرحة المستشفى حيث تبين من المعاينة المبدئية أن هناك شبهة جنائية في وفاتهم. 

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بنشوب حريق هائل في منزل بمدينة نبروه.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ و بالفحص تبين أن الحريق شب في الطابقين الثاني والثالث فيما تمكنت قوات الحماية من السيطرة على النيران.

وتبين أثناء قيام قوات الحماية المدنية بالبحث عن سكان المنزل بالعثور على ناهد محمد محمد إبراهيم، 42 عاما، ونجليها محمد عاطف شكري، 22 عاما، وإنجي عاطف شكري، 17 عاما جثث هامدة فيما جرى العثور على جثة الأب ويدعى عاطف شكري، 46 عامًا داخل دورة المياة.

فيما تبين من المعاينة المبدئية للجثامين  وجود شبهة جنائية فى الوفاة وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة .

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وكلفت المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.

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