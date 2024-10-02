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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: إسرائيل لم تتوقع الرد الإيراني بهذا الحجم.. والضربة قوية

إسرائيل
إسرائيل
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قال الدكتور نزار نزال، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل لم تتوقع الرد الإيراني بهذا الحجم، مشيرا إلى أن المنطقة مقبلة على حالة من التصعيد في ظل الرد الإيراني الذي وقع أمس.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تكن تتوقع هذا الرد بهذا الحجم، مشيرا إلى أن الضربة هي الأقوى بأكثر من 181 صاروخا باليستيا فرط صوتي سقط على كل الجغرافيا في إسرائيل وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي كانت عاجزة عن التصدي لكل هذه الصواريخ.

وتابع: أن الحديث يدور داخل إسرائيل عن اعتراض 20% فقط من الصواريخ وما دون ذلك سقطت في المواقع المحددة لها، وبعض النشطاء داخل قطاع غزة يتحدثون أن الصواريخ أبطئت من قبل المرسل وسقطت في محور نتساريم مما يؤكد أن الصواريخ كانت دقيقة.

إسرائيل الإيراني الدفاع الجوي الإسرائيلي الرد الإيراني القاهرة الاخبارية