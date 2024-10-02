أجرى 3600 سائح من ركاب السفينة الهولندية NIEUW STATENDAM، جولة، اليوم الأربعاء، في شوارع محافظة بورسعيد، عقب وصولهم إلى الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد.

بالصور.. 3600 سائح في جولة بشوارع بورسعيد

وتضمنت جولة السياح زيارو حديقة المسلة، والكاتدرائية، ساحة مصر، كما تجول عدد منهم بالحناطير في شوارع المدينة، وسط ترحيب واستقبال كبير من أهالي المحافظة.

ومن جانبهم، أشاد السياح بالمظهر الحضاري الذي لمسوه بمدينة بورسعيد، فضلا عن حسن المعاملة والاستقبال، كما أشادو بالمعالم التراثية والجمالية التي تضمها المحافظة.

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