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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. 3600 سائح في جولة بشوارع بورسعيد

3600 سائح في جولة
3600 سائح في جولة بشوارع بورسعيد
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أجرى 3600 سائح من ركاب السفينة الهولندية NIEUW  STATENDAM، جولة، اليوم الأربعاء، في شوارع محافظة بورسعيد، عقب وصولهم إلى الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد.

 

بالصور.. 3600 سائح في جولة بشوارع بورسعيد 

 

وتضمنت جولة السياح زيارو حديقة المسلة، والكاتدرائية، ساحة مصر، كما تجول عدد منهم بالحناطير في شوارع المدينة، وسط ترحيب واستقبال كبير من أهالي المحافظة. 

ومن جانبهم، أشاد السياح بالمظهر الحضاري الذي لمسوه بمدينة بورسعيد، فضلا عن حسن المعاملة والاستقبال، كما أشادو بالمعالم التراثية والجمالية التي تضمها المحافظة.

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