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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأطباء: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج من اليوم وحتي 26 ديسمبر

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة بداية من اليوم الاربعاء، الموافق 2 أكتوبر 2024 وحتي 26 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أنه بعد هذا التاريخ يتم إتاحة تجديد الاشتراك للأعضاء أونلاين فقط، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج 45000 جنيه لكل الفئات.

وأوضحت النقابة، أنه كان قد تم اتخاذ عدة قرارات لدعم الأعضاء، من بينها: تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، بالإضافة إلى السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى، والأبناء الذكور من ذوى الإعاقة- شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت إلى إتاحة الاشتراك للأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وإعفاء أسر الأعضاء الذين يحصلون على المعاش من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

وحول الأوراق اللازمة للاشتراك أول مرة بمشروع العلاج، فهى:

1-  صورة كارنيه النقابة.

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- صورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2024.

4-  صورة حديثة لكل عضو.

5- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها، مثل: صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد، وغيرها.

6- صورة كارنيه الدراسة للأبناء عمر 18 عاما فأكثر.

7- شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية أخرى، للإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة.

النقابة العامة للأطباء فتح باب الاشتراك أول مرة اشتراك مشروع العلاج