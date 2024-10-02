حبس 3 متهمين بإدارة شركة إنتاج فني غير مرخصة

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس 3 متهمين بإدارة شركة إنتاج فنى غير مرخصة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة، وسؤال الجهات المعنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة أشخاص أجانب يحملون جنسية إحدى الدول الاجنبية، فى اتهامهم بإدارة شركة إنتاج فني دون ترخيص بدائرة قسم شرطة قصر النيل .

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام شخص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص مع آخرين.

بالانتقال الفحص عثر على استوديو للتسجيل الصوتي، وأجهزة حاسوب تعمل كوحدات معالجة مركزية محملة بمصنفات سمعية بصرية، وتبين ان جميعها دون الحصول على تصاريح قانونية من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يخالف للقانون، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.