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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الهزار قلب جد .. مقتل نجار على يد زملائه في دمياط

المتوفي
المتوفي
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لقي شاب يدعى عبد الرحمن حمادة الدقناوي يعمل نجارا مصرعه على يد ثلاثة من أصدقائه بسبب مزاح انقلب إلى جريمة قتل .
كان أصدقاء المجني عليه قد قاموا بالمزاح معه فقاموا بوضع أنبوب الكمبروسر الهوائي في فمه مما تسبب في زيادة الهواء في جسده وانفجار معدته فلقي مصرعه على الفور .
تم نقله سريعا إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة وتم اخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به بعد انتهاء التحقيقات.
تم اخطار قوات الشرطة للقبض على المتهمين والتحقيق في الواقعة وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق فيها .
وبسؤال الشهود تبين أن المجني عليه والمتهمين كانوا يعملون في ورشة واحدة لتصنيع الاثاث ومن ثم قاموا باعاداد الكمبروسر الهوائي للمزاح معه وقاموا بالإجهاز عليه ووضعه في فمه فتسببوا في وفاته في الحال .


 

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