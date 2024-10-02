مدير التأمين الصحي بالغربية يوجه بسرعة إجراء التطعيمات لطلاب المدارس

وجه الدكتور كريم بركات مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، بضرورة الإسراع في استكمال الفحوص الشاملة والتطعيمات لطلاب المدارس، مع ضرورة رفع معدلات الإنجاز قبل نهاية شهر أكتوبر، وذلك نظراً لحضور الطلاب الجيد في المدارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمسؤولات التمريض بالمناطق، العيادات، والصحات المدرسية، وذلك بحضور الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع الغربية، الدكتور أشرف سمير مدير الشؤون الطبية ، نرمين أحمد مديرة التمريض بالفرع، والذي تخلله مناقشة الأداء التمريضي في العيادات، مع التأكيد على حسن التعامل مع المستفيدين ومحاولة حل مشكلاتهم بقدر الإمكان، وتم عرض دراسة حالة من منسقات التثقيف بالعيادات، بهدف تعزيز تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور كريم بركات خلال الاجتماع، أن التمريض يعد العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيداً بدوره الحيوي في نجاح المنشآت الصحية، كما شدد على أهمية الاستمرارية في تحسين الأداء والحفاظ على المركز الأول، الذي يعتبر عنواناً لتميز فرع الغربية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف سمير مدير الشؤون الطبية، على أهمية إنجاز أكبر قدر ممكن من فحوص الطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية المستمرة، مثل حملات مكافحة الأنيميا والسمنة، وحملة الكشف عن فيروس "سي"، في ظل حضور الطلاب.