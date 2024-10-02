محمد سليمان رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الإقتصادية بدورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى بمجلس النواب عن فوز النائب محمد سليمان بمقعد رئيس للجنة ، كما فاز كلا من محمدعلي عبدالحميد وكمال ابودنيا وكيلان للجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائب حسن عمار.

جدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.



