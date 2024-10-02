رئيس الوزراء العراقي: التصعيد الإسرائيلي المستمر يهدد باتساع الصراع في المنطقة

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر باتجاه الضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.

وأضاف "السوداني" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر يهدد باتساع الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلقي اتصالا هاتفيا، أمس الثلاثاء، من رئيس الوزراء العراقي، وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق.