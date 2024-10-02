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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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المتحدث العسكري: حرب أكتوبر المجيدة كانت تجسيدًا لمساندة الشعب المصري لقواته المسلحة في فترة عصيبة من تاريخ الوطن

العميد غريب عبدالحافظ
العميد غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى
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أكد العميد غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى، أن حرب أكتوبر المجيدة كانت تجسيدًا لمساندة الشعب المصرى لقواته المسلحة فى فترة عصيبة من تاريخ الوطن.

وتابع المتحدث العسكري خلال حوار عبر راديو 9090، “ما كان لنصر أكتوبر الخالد أن يكتب له النجاح دون مساندة جموع الشعب المصري لقواته المسلحة”.

وأضاف أن  جيل حرب أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية بتضحيات ودماء رجال تركوا لنا ميراثًا خالدًا وشاهدًا لكل الأجيال، مؤكدا أن  المنتصر في  الحرب هو من فرض السلام، والمنتصر هو من استعاد أرضه كاملة دون انتقاص.

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