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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يكرم عددا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.
شمل التكريم كلا من (اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة السابق، الأستاذ عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور السابق، الاستاذ محمود ثابت رئيس مركز ومدينة العياط السابق، الأستاذة هالة غريب مدير مديرية التموين السابق، الاستاذ حمدى معاذ مدير فرع شمال الجيزة للتأمين قطاع خاص السابق).
وأشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال مدة عملهم، وأثنى على قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها وتفانيهم في العمل بالتعاون مع مختلف الجهات و أداءها بأمانة وإخلاص، ومتمنيا لهم التوفيق.

محافظ الجيزة يكرم عدد من أعضاء المجلس التنفيذى السابقين سن المعاش كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تكريم اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة السابق عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور السابق محمود ثابت رئيس مركز ومدينة العياط السابق هالة غريب مدير مديرية التموين السابق حمدى معاذ مدير فرع شمال الجيزة للتأمين قطاع خاص السابق