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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عادل عبدالفضيل رئيسا للجنة القوي العاملة بالنواب

النائب عادل عبد
النائب عادل عبد الفضيل
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة القوي العامله   بدورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى بمجلس النواب  عن فوز النائب عادل عبد الفضيل   بمقعد رئيس للجنة  ، كما فاز كلا من  سولاف درويش وإيهاب منصوروكيلان للجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائبه ألفت المنزلاوي.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

انتخابات هيئة مكتب لجنة القوي العاملة دورالانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني مجلس النواب