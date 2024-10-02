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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غدا.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين حول لبنان

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا /الخميس/ اجتماعا طارئا ؛ لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعداون الإسرائيلي.
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد اليوم /الأربعاء/ بأن الاجتماع سيعقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.
 

جامعة الدول العربية لبنان