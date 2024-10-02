يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا /الخميس/ اجتماعا طارئا ؛ لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعداون الإسرائيلي.
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد اليوم /الأربعاء/ بأن الاجتماع سيعقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.
بوابة العرب
غدا.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين حول لبنان
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا /الخميس/ اجتماعا طارئا ؛ لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعداون الإسرائيلي.
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا /الخميس/ اجتماعا طارئا ؛ لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعداون الإسرائيلي.