عبدالهادي القصبي يفوز برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الإجتماعي بدورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى بمجلس النواب عن فوز النائب عبدالهادي القصبي بمقعد رئيس اللجنة، كما فاز كلا من احمد فتحي ورضوي جعفر وكيلان للجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائبه سلوي ابوالوفا.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.