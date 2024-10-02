ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عبدالهادي القصبي يفوز برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

النائب عبدالهادي
النائب عبدالهادي القصبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الإجتماعي  بدورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى بمجلس النواب عن فوز النائب عبدالهادي القصبي بمقعد رئيس اللجنة، كما فاز كلا من احمد فتحي ورضوي جعفر  وكيلان للجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائبه سلوي ابوالوفا.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مجلس النواب انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الإجتماعي دورالانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني