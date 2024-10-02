وزير الخارجية الإسرائيلي يشن هجوما لاذعا ضد جوتيرش بعد الهجوم الإيراني

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل وممنوع من دخول دولة الاحتلال.

وقال كاتس عبر حسابه بمنصة "إكس" "لقد أعلنت اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل ومنعته من دخول البلاد".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "من لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".

وتابع كاتس "هذا هو الأمين العام الذي لم يدين حتى الآن المذبحة والفظائع الجنسية التي ارتكبها قتلة حماس في السابع من أكتوبر، كما لم يقود أي جهود لإعلانهم منظمة إرهابية" وفق زعمه.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن الأمين العام سوف يُذكر باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة،ة وستواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو جوتيريش.

وشنت إيران هجوما ضد إسرائيل أمس الثلاثاء باستخدام عشرات الصواريخ الباليسيتة وهو الثاني خلال شهور قليلة، حيث شنت طهران الهجوم الأول المباشر ضد تل أبيب، في 13 أبريل الماضي ردا على تدمير السفارة الإيرانية في دمشق، خلال غارة إسرائيلية في الأول من أبريل 2023.