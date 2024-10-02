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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 58000   طن بضائع و 800  شاحنة و 115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500  طن بضائع 418 شاحنة و 73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50500  طن بضائع 382 شاحنة و 42 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة و CHIPOL XIOGAN بينما تغادر السفينة  BOS BROOK علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس  وغادرت السفينتين   دليلة وامل  ، كما تم تداول 2200 طن بضائع و 285شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة  . كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة HELENA KOSAN  علي متنها مادة البروبلين قادمة من الامارات بينما غادرت السفينة JASMEN علي متنها مواد غذائية تصدير الي السودان .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ا مواد غذائية السفينة بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات