تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 58000 طن بضائع و 800 شاحنة و 115 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع 418 شاحنة و 73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع 382 شاحنة و 42 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة و CHIPOL XIOGAN بينما تغادر السفينة BOS BROOK علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 2200 طن بضائع و 285شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة . كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها مادة البروبلين قادمة من الامارات بينما غادرت السفينة JASMEN علي متنها مواد غذائية تصدير الي السودان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.

