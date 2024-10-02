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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا

البوابة نيوز
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التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول موهوزى موسيفينى قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على أمن واستقرار القارة الأفريقية كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

 

 وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والأوغندية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون المشتركة فى مختلف المجالات العسكرية.

 

من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الشعبية الاوغندية عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع شعبى مصر وأوغندا مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.

 

 حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الأوغندى بالقاهرة.

 

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