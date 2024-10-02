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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة في المعادي

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت سيدة مصرعها، في حادث سير أثناء عبورها الطريق بمنطقة المعادي، جنوب محافظة القاهرة، صدمتها سيارة مسرعة، وجري نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن الحادث وقع عن طريق الخطأ بسبب السرعة الزائدة.

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث سير، ومصرع سيدة.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع سيدة تحمل الجنسية السودانية، صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفية للمشرحة، وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الإسعاف السرعة الزائدة السائق المتسبب بمنطقة المعادى