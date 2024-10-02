فوز النائب فخري الفقي برئاسة لجنة الخطة والموازنة بالنواب

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن فوز النائب فخري الفقي رئيسا للجنة بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم على مقعد الوكلاء بالتزكية، وفاز بأمانة السر بالتركي النائب عبد المنعم إمام.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دعاء خلال الجلسة لإجراء انتخابات اللجان النوعية، مؤكدا عدم تلقى أى اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق المجلس على تشكيلها، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن عن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.