تجديد حبس عامل التحويلة وعمال برج المراقبة في حادث تصادم قطارين بالشرقية

قررت النيابة العامة بالزقازيق اليوم تجديد حبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة في حادث تصادم قطارين بالشرقية على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالزقازيق قد قررت عرض السائقين و5 من عمال برج المراقبة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق على الطب الشرعي، وذلك لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة.

وغادر عامل المزلقان المستشفى وذلك عقب تعافيه من إصابته وقررت النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق حجز السائقين والتحفظ على عامل المزلقان تحت حراسة الشرطة بالمستشفى حيث يتلقى العلاج وذلك لحين ورود التحريات بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق.

كانت النيابة العامة قد استدعت عمال التحويلة وسائقي القطارين للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.

وتم تشكيل لجنة فنية من المهندسين المختصين لتحديد الأسباب الفنية وراء الحادث واشارت الاستنتاجات الأولية أن الحادث نتيجة خطأ بشرى وتواصل اللجنة مهام عملها للوقوف على السبب الحقيقي للحادث.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث بمستشفيي الزقازيق الجامعى والأحرار التعليمي لسماع أقوال المصابين حول الحادث.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة قد تلقت اخطارا بشأن ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق،تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم البدء في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

وأسفر الحادث فور وقوعه عن مصرع 3 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما)، فيما أصيب 53 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لـ 44 مصابا ومغادرتهم المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تم حجز 9 حالات تحت الملاحظة والتقييم لعدم استقرار حالتهم الصحية، قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متاثرا بإصابته بنزيف داخل وكسرق بالساق اليمنى.