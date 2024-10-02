مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون والتنمية بين دول حوض النيل

تطرق لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق الأول "موهوزي موسيفيني"، قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا، إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لاسيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الأفريقية الشقيقة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الأول "موهوزي موسيفيني"، قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الفريق الأول "موهوزي موسيفيني" نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، وهو ما ثمنه الرئيس، معرباً عن تقديره لأخيه الرئيس "موسيفيني"، ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، حيث تم في هذا الإطار تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما المجال العسكري.

