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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

للمرة الخامسة على التوالي.. فوز هشام الحصري برئاسة لجنة الزراعة بمجلس النواب

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري
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أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصري، برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الخامسة على التوالي.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب صقر عبد الفتاح وكيل أول اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة  وكيل ثان، كما فاز محمد عبد القوى بأمانة سر اللجنة.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس  مجلس النواب دعا خلال الجلسة لإجراء انتخابات اللجان النوعية، مؤكدا عدم تلقى أى اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق المجلس على تشكيلها، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.

وسبق وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

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