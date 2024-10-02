محافظ الأقصر يشهد احتفالية وضع إكليل الزهور بمشاركة فريق الزهرات الإنجيلي

شارك فريق الزهرات باحدي المدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية بالأقصر، التابعة للأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، في احتفالية وضع إكليل الزهور التي أقيمت اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، واللواء طيار أركان حرب أحمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر.
جاءت الاحتفالية تكريماً لشهداء القوات المسلحة والشرطة، حيث تم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في تقليد يعبر عن الوفاء والتقدير لتضحيات الشهداء الأبرار. كما تمت قراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم.
حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، واللواء أركان حرب عصام رزق قائد الفرقة 15 دفاع جوي، ورئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، إضافة إلى قيادات الأزهر والأوقاف والكنائس.
بعد المراسم، توجه المحافظ والمرافقون إلى مقر قيادة المنطقة الجوية الجنوبية والفرقة 15 دفاع جوي لتقديم التهاني لقيادات القوات المسلحة، حيث أكد محافظ الأقصر أن انتصار السادس من أكتوبر يظل رمزاً للعزة والكرامة، ويعكس تلاحم الشعب المصري مع جيشه العظيم.
تأتي مشاركة فريق الزهرات لمدرسة السلام لغات بالأقصر في هذه الاحتفالية انطلاقاً من حرص المدرسة على غرس قيم الوطنية والانتماء في نفوس طلابها، وتعزيز روح التضحية والولاء للوطن. كما تسعى مدارس السنودس من خلال هذه المشاركات إلى ترسيخ الوعي بأهمية دور القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وتأكيد التلاحم بين الأجيال الشابة وتاريخ مصر المجيد.