محافظ الشرقية يُهنئ مديرية الشباب والرياضة لحصول أندية الفتاة والمرأة على المركز الأول

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية على المركز الأول ضمن تقييمات الإتحاد العام لمراكز شباب مصر لمعارض أندية الفتاة والمرأة على مستوى الجمهورية والتي تأتي في ختام فعاليات الإتحاد العام لمراكز شباب مصر.

أكد محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، مشيدًا بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشاب والرياضة مشاركة أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب ( التنمية الشبابية بلبيس، التنمية الشبابيه بكفر صقر، السعديين، شرقية مباشر، ابوحماد، كفر الأعصر، الشوبكى، طوخ ) ببعض المنتجات المتميزة والتي تضمنت حرق على الجلد والخشب، الريزين، رسم على الزجاج،تابلوهات دايموند، اركت شنط تريكو،كروشية،كونكريت فيلتنج، ديكوباج،نجف بالخيط مجسمات خرز، إكسسوارات عرايس، تيجان بوكيهات ورد.

قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر ورعايته لكافة الفعاليات التي تقدمها الإدارات المختلفه بالمديرية وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة للمشاركة في البطولات وتحقيق الانتصارات والبطولات ورفع اسم الجمهورية والمحافظة عاليا.