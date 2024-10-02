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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

فوز سامي هاشم برئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

النائب د.سامي هاشم
النائب د.سامي هاشم
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب د.سامي هاشم برئاستها وكلا من النائبتان د.ماجدة بكري و د.مني عبدالعاطي بوكالتها، د.امل عصفور بأمانه السر، وذلك بالتزكية.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

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