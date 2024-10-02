ماجدة الخطيب في ذكرى ميلادها.. سُجنت مرتين وتعاطت المخدرات بعد قصة حبها

تحل علينا ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1943، حفرت اسمها في المجال الفني وسط عمالقة الزمن الجميل التي كان أبرزهم: عادل أدهم، رشدي اباظة، شادية، نور الشريف، صلاح ذو الفقار، يوسف شعبان حيث إنها شاركت مع هؤلاء النجوم بأدوار متنوعة ومتميزة التي مازالت علامة مؤثرة في تاريخ السينما المصرية.

تميزت الفنانة ماجدة الخطيب بملامحها المصرية الخالصة، بجانب موهبتها الفنية التي جعلتها لامعة في سماء الفن ولكن هذا النجاح لم يستمر طويلًا بسبب أزمات متتالية تعرضت لها مثل قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها وهي مخمورة، وسجنت 8 أشهر وأخرى تم إلقاء القبض عليها وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة.

رحلت الفنانة ماجدة الخطيب عن عالمنا عام 2006، نتيجة إصابتها بإلتهاب رئوي حاد وحدوث تسمم في دمها وقصور في وظائف المخ والكبد والكليتين ودخولها في غيبوبة لمدة أسبوعين قبل ان تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ماجدة الخطيب تكشف عن سبب دخولها السجن

كشفت الفنانة ماجدة الخطيب في إحدى لقاءاتها التلفزيونية عن سبب دخولها السجن في المرة الأولى قائلة: "دخلت السجن من قبل كممثلة في فيلم "دلال المصرية" للمخرج حسن الإمام، ولكن الدخول كممثلة مختلف تمامًا عن الدخول كمذنبة، "اللي شوفته في السجن ولا مليون مؤلف يتخيله".

تكررت هذه التجربة في عام 1985، بعد القبض عليها بتهمة تعاطي المواد المخدرة وأصدر حكم ضدها 5 سنوات ولكنها هربت خارج البلاد بعدما صدمت طفلًا بسيارتها، وفي إحدى لقاءاتها روت تفاصيل هذا الحادث قائلة: "اكتشفت في الغربة وتحديدًا في البلاد الأوروبية اللي سافرتها، أن محدش بيسأل على حد.. أنا كنت هربانة من مصر ومن السجن لكن في باريس أنا كنت جوا سجن إنما مفتاحه في إيدي، فهنا سجن وهنا سجن".

وأضافت: "الفلوس في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة، في السجن لما كنت بجوع كنت بلاقي حد يأكلني، إنما في الغربة محدش ممكن يأكلك".

بالرغم من الأزمات المتكررة التي مرت بها الفنانة ماجدة الخطيب إلا أن الصدمة الحقيقية التي كانت في حياتها عندما رفضت عائلة العيدروس العريقة في اليمن، زواجها من مدير تحرير صحيفة السياسة الكويتية محمد زين التي جمعت بينهما قصة حب قوية، وقع ذلك عليها بإدمان الحبوب المهدئة.

قدمت الفنانة ماجدة الخطيب عددا كبيرا ومميزا من الأعمال الفنية أبرزها: "نصف ساعة جواز، ثرثرة فوق النيل، أفواه و أرانب، حدوتة مصرية، بنات وسط البلد، آخر الدنيا، حلق حوش، حمادة يلعب، اخواته البنات، حبيبي دائمًا".