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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر للجنح بتهمة سرقة أجنبى بالإكراه في عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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امرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء إحالة مسجل خطر إلي محكمة الجنح لاتهامه بسرقه اجنبي بعين شمس، وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وجاء في الصحيفة الجنائية انه مسجل سرقة والتحريات التكميليه أثبتت أن المتهم عليه متابعة بالقسم.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخص بإستيقافه ، وبحوزته بسلاح أبيض "مطواة" وإستولى منه على (مبلغ مالى ) كرهاً عنه ولاذ بالفرار. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم). 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة - مبلغ مالى ) بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية. 

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات ، وإتهمه بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة محكمة الجنح سرقة اجنبي