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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالفيديو والصور.. الأقصر تحتفل بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر

احتفالات الأقصر
احتفالات الأقصر
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احتفلت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، يرافقه اللواء طيار أركان حرب أحمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، حيث قاموا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة.

وعزفت الموسيقى العسكرية، سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب عصام رزق قائد الفرقة 15 دفاع جوي، والدكتور صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو مالك المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وقيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والجهات الرقابية والتنفيذية، وقيادات الأزهر والأوقاف والكنائس بالمحافظة.

وعقب المراسم، توجه المحافظ والمرافقون لمقر قيادة المنطقة الجوية الجنوبية ومقر الفرقة 15 دفاع جوي لتقديم التهاني لقيادات القوات المسلحة.

محافظ الأقصر: انتصار السادس من أكتوبر سيظل رمزا للعزة والكرامة ولأمجاد وبطولات الجيش المصري

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن انتصار السادس من أكتوبر سيظل رمزا للعزة والكرامة ولأمجاد وبطولات الجيش المصري وتكاتف وتلاحم الشعب المصري الدائم معه، كما سيظل انتصار أكتوبر شاهدا على مصير كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية والعبث بأمنها واستقرارها، داعيا الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام.

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الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر محافظ الأقصر المنطقة الجوية الجنوبية وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري