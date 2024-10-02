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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

السويدي رئيسا للجنة الطاقة بالنواب.. ورمضان وجنيدي وكيلان وعبدالمولي أمين سر

النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى، عن فوز النائب طلعت السويدى برئاستها، وكل من النائبان رشا رمضان والنائب محمد جنيدى بمنصبي الوكاله، و النائب خالد عبد المولى أمينا للسر.

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب دور الانعقاد العادى الخامس الفصل التشريعي الثاني للائحة الداخلية لمجلس النواب