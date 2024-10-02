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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية لتدريب وتوظيف الشباب

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية بروتوكولات تعاون للتدريب مع جامعة برج العرب في حفل تدشين المجلس الاستشاري التكنولوجي للصناعة والصحة، الذي اُطلِق برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عددَا من الشخصيات البارزة في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي،  وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران،  وزير العمل، و محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة  الجمعية المهندس محمد عرفه، ونرمين مميش، الدكتور محمد محرم.

وخلال الاحتفال وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية بروتوكول في المجال الصحي بين كل من الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري، والدكتور علي عيسى رئيس لجنة الصحة بجمعية رجال أعمال إسكندرية.

كما وقعت الجمعية بروتوكولاً في المجال الصناعي بين كل من الدكتور علاء عرفة عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية.
تأتي هذه الاحتفالية في إطار مُبادرة "تحالف وتنمية " لدعم التعليم العالي والبحث العلمي وخاصةً التعليم الفني، بالتعاون المُثمِر مع شركات أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية الذي يُتيح فرص عمل للخريجين، وذلك بتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل في المصانع والشركات أثناء فترة الدراسة، بما يسهَّم في بناء شراكات واعدة بين كل من القطاع الإنتاجي و القطاع الأكاديمي.

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