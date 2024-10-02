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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محطة معالجة سلامون بحرى تحصد المركز الأول فى تسرب الكلور بمسابقة تنمية مهارات السلامة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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في سابقة تعد الأولي من نوعها علي مستوى المحطات التابعة لفرع الشركة بالشهداء نجحت محطة معالجة سلامون بحرى في الحصول علي المركز الاول في مسابقة السيطرة على تسريب الكلور في إطار مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة .

وقال المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إن المسابقة تهدف إلي خلق روح منافسة إيحابية بين العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات والشبكات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور .

وأكد أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

جدير بالذكر، أن فعاليات "المسابقة الداخلية في التعامل مع تسرب الكلور " التي نظمتها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بفرع الشهداء تمت بمشاركة  أربع محطات (الشهداء البحاري -معالجة سلامون بحري -ساحل الجوابر حديد ومنجنيز -معالجة دناصور) في كيفية السيطرة على تسريب الكلور لخلق روح منافسة إيجابية بين العاملين والتوعية بأهمية الحفاظ على تطبيق تعليمات السلامة والصحه المهنية

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