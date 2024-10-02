إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج الحشيش في المطرية

أحالت جهات التحقيق المختصة، عاطلين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح بطريقة غير شرعية بمنطقة المطرية.

وتسلمت نيابة المطريه تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات عثر عليها بحوزة وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية واحرز التليفونات المحمولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مايو الماضي من القبض علي عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة المطرية.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين) .. تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما قطعة من مخدر الحشيش- ومبلغ مالى - و2 هاتف محمول)