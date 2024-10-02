ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج الحشيش في المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحالت جهات التحقيق المختصة، عاطلين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح بطريقة غير شرعية بمنطقة المطرية.

وتسلمت نيابة المطريه تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات عثر عليها بحوزة وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها. 

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية واحرز التليفونات المحمولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مايو الماضي من القبض علي عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة المطرية.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين) .. تواجدهم  بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما قطعة من مخدر الحشيش- ومبلغ مالى - و2 هاتف محمول)

ترويج الحشيش المطرية محكمة الجنايات المواد المخدرة