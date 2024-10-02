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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

فوز النائب محمد عطية الفيومي برئاسة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومى
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فاز النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب برئاسة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، وفاز كل من النائبين طارق شكرى وأحمد عبد المجيد بوكالة اللجان، والنائب أمين مسعود بمقعد نقيب أمين السر.

 

الجدير بالذكر أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مجلس النواب لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب