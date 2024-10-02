عقد "المؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية" في نسخته الثالثة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات (المؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية - إفريقيا 2024 “ICIL Africa”)، في نسخته الثالثة والذي يعقد للمرة الأولى في مصر وشمال إفريقيا تحت شعار (ثورة المعرفة المعلوماتية... استعد!).

وذلك بالتعاون مع جامعة الشمال الغربي (NWU)، وجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، والمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا (AAU – NARO)، وجمعية المكتبات ومؤسسات المعلومات الإفريقية (AfLIA)؛ وذلك خلال الفترة من 14 حتي 17 أكتوبر بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يهدف المؤتمر إلى جمع الباحثين ومقدمي خدمات المكتبات والمعلومات والمتخصصين في مجال الإعلام والمعلمين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم؛ لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التطورات الأخيرة والتحديات الحالية في مجال المعرفة المعلوماتية. ويطرح المؤتمر العديد من الموضوعات الشائعة والناشئة على طاولة النقاش والتي تهم أمناء المكتبات والباحثين، فيما يتعلق بالشمول الرقمي والمكتبات الذكية وإدراج الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات المكتبات المختلفة واستخدام الروبوتات.

وسيتطرق المؤتمر إلى العديد من الموضوعات الشائكة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتهديدات الواقعة على وظيفة أمناء المكتبات في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا الرقمية.

وجدير بالذكر، أن هذه النسخة من المؤتمر لها طابع خاص حيث أنها استطاعت أن تجمع الباحثين من مختلف الجنسيات واللغات من حول العالم تحت سقف واحد؛ لعرض أوراقهم البحثية المقبولة والتي تتناول أحدث المستجدات في مجال المعرفة المعلوماتية في ظل التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار المؤتمر، سيتم عقد ثلاثة ورش عمل؛ الأولى ستنعقد قبل المؤتمر يومي 12 و13 أكتوبر وعنوانها (برنامج تدريب قادة المكتبات المبدعين) بالتعاون مع قسم الدبلومات والبرامج المهنية بمكتبة الإسكندرية وبالشراكة مع مركز مورتنسون لبرامج المكتبات الدولية بجامعة إلينوي-أوربانا شامبين بالولايات المتحدة الأمريكية. يقوم بتقديمها كلًّا من الدكتورة كلارا م. تشو؛ مديرة مركز مورتنسون، والدكتورة بيجي نزومو؛ أخصائية مبادرات المكتبات الدولية.

الورشة الثانية يوم 15 أكتوبر وعنوانها (الدور النقدي في مجال التوعية المعلوماتية الإعلامية في عالم مضطرب بشكل متزايد في مجال المعلومات)، تقدمها الدكتورة بيجي نزمو. أما الورشة الثالثة يوم 16 أكتوبر وعنوانها (الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المكتبات والمتاحف)، يقدمها كلًّا من المهندس أيمن السيد، رئيس برامج التعلم والتوعية في شركة ليجاسي مشغل المتحف المصري الكبير، والمهندس أيمن القباني؛ الرئيس التنفيذي لشركة تكنو فيوتشر مصر ومدير مهرجان الروبوتات الرسمي بمصر.

ويأتي على هامش المؤتمر عرضًا موسيقيًّا استعراضيًّا لفرقة (فلكلوريتا) المصرية للفلكلور والتراث الشعبي المصري، والتسجيل بالمؤتمر ما زال مفتوحًا من خلال الرابط التالي: -

https://bibalex.org/baifa/en/page/ICIL- Africa2024Registration