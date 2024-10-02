"صحة المنوفية" تعلن تشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتطور بمستشفى منوف العام

أعلن الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنوفية، عن استلام وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتطور "كانون 160 مقطع" بمستشفى منوف العام، وذلك ضمن دعم وزارة الصحة والسكان لمديرية الصحة بالمنوفية.

وأوضح الدكتور فوزي أن الجهاز الجديد يتمتع بقدرات متقدمة تشمل دقة تصوير عالية تمكن من التقاط صور دقيقة للأعضاء والأنسجة، مع القدرة على إجراء الفحوصات بسرعة، مما يقلل من وقت انتظار المرضى.

وأضاف أن الجهاز يتيح أيضًا تقنيات تحسين الإشعاع وتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد للأعضاء، ما يعزز دقة التشخيص من زوايا متعددة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذا الجهاز يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض مثل الأورام، مشاكل القلب، والتهابات الرئة، مما يسمح بتدخل طبي سريع عند الضرورة.

كما أن الجهاز يعمل على تقليل مستوى الإشعاع مقارنة بالأجهزة القديمة، ويتيح إجراء فحوصات متعددة في جلسة واحدة، مما يوفر على المرضى الوقت والجهد.

وأكد الدكتور فوزي أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالمنوفية لتقديم خدمات طبية متقدمة، منها تفعيل خدمة القسطرة المخية، جنبًا إلى جنب مع خدمة القسطرة القلبية.

يأتي ذلك في ظل حرص وزارة الصحة والسكان على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع أعلى معايير الرعاية الصحية.