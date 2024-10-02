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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة إصلاح عطل كهربائي بمحول بلانة وإعادة التيار

حدوث عطل فنى مفاجئ
حدوث عطل فنى مفاجئ بالمحول الكهربائى بلانة أول
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أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لقطاع الكهرباء والوحدة المحلية فور إخطاره بتعرض المحول الكهربائى ( بلانة أول ) بمركز نصر النوبة لحدوث عطل فنى مفاجئ به مما أدى إلى فصل التيار عن عدد من الشوارع التى تتغذى منه بسرعة التدخل لإعادة إطلاق التيار الكهربائى بالمنطقة التي تأثرت بالعطل.

إنتظام التيار الكهربائى بالمنطقة المتأثرة بشكل كامل

مكلفًا بتغيير الجزء التالف داخل المحول، وهو ما تم تنفيذه بواسطة الفرق الفنية بقطاع كهرباء أسوان بإشراف من المهندس هانى جبريل رئيس القطاع وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز، وبمتابعة من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات حيث تصل قدرة المحول إلى ( 300  ك. ف. أ )، والعطل حدث ناحية الجهد المتوسط منه، وهو ما تم إصلاحه، وبالتالي تم إنتظام التيار الكهربائى بالمنطقة المتأثرة بشكل كامل.

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